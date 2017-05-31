Удалившая пациентке 22 здоровых зуба врач из Петербурга скрылась от следствия

Петербургский врач-стоматолог, которая стала фигуранткой уголовного дела за то, что удалила пациентке 22 здоровых зуба, скрылась от следствия. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР) в среду, 31 мая.

«Ее место нахождения на текущий момент не установлено», — сказал собеседник агентства, добавив, что следователи не успели ее допросить.

По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», подозреваемая уехала в Кабардино-Балкарию. 31 мая во Фрунзенском районном суде должны были рассматривать вопрос об избрании ей меры пресечения.

29 мая СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении врача-стоматолога.

По данным следствия, в 2014 году врач и учредитель частной клиники во Фрунзенском районе ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно необходимого объема оказания стоматологических услуг. В результате женщине удалили 22 здоровых зуба и установили вместо них мосты ненадлежащего качества. За оказание данных услуг потерпевшая отдала 843 тысячи рублей.