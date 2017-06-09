Удалившей пациентке 22 здоровых зуба стоматологу предъявили обвинение

Стоматологу, которая удалила жительнице Санкт-Петербурга 22 здоровых зуба, предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте городского следственного управления СК РФ.

В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас следователи проверяют, не совершала ли она других подобных преступлений.

Уголовное дело в отношении 40-летней женщины возбудили в конце мая по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, в 2014 году врач и учредитель частной клиники во Фрунзенском районе обманула 43-летнюю местную жительницу в том, что ей необходимо удалить 22 зуба по медицинским показаниям. Вместо них стоматолог поставила некачественные мосты и взяла за эту услугу 843 тысячи рублей.