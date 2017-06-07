Балетмейстер Мариинки Вихарев умер во время посещения стоматолога

Причиной смерти танцовщика и хореографа Сергея Вихарева стали побочные эффекты обезболивающего препарата, введенного ему внутривенно стоматологом. Врачи не смогли вывести балетмейстера Мариинского театра из медикаментозного сна, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге. Вихарев планировал удалить часть зубов и установить импланты. Отмечается, что артиста оперировали три специалиста.

После введения общего наркоза танцор перестал дышать. Смерть констатировали через полчаса реанимационных мероприятий.

Произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного комитета — они проводят проверку по факту гибели Вихарева.

О смерти балетмейстера 2 июня сообщила сотрудница Академии русского балета имени Вагановой Ольга Марцинкевич.

Вихарев — заслуженный артист России и лауреат театральной премии «Золотая маска». Артист был солистом Мариинского театра с 1986 года. Он танцевал партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Витязь в тигровой шкуре», «Ромео и Джульетта», «Петрушка», «Броненосец Потемкин» и «Тщетная предосторожность».