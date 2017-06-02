Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев

В Петербурге скончался танцор балета и хореограф Сергей Вихарев. Об этом в пятницу, 2 июня, в Facebook сообщила преподаватель Академии русского балета имени Вагановой Ольга Марцинкевич.

Вихарев — заслуженный артист России и лауреат театральной премии «Золотая маска». Артист был солистом Мариинского театра с 1986 года.

Он танцевал партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Витязь в тигровой шкуре», «Ромео и Джульетта», «Петрушка», «Броненосец Потемкин» и «Тщетная предосторожность».

Сергей Вихарев также был балетмейстером, ставил спектакли в Мариинском театре, Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета и Большом театре.