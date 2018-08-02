Приставы поймали «черного стоматолога» через сайт знакомств

В Ярославле судебные приставы задержали стоматолога, задолжавшего клиентам более миллиона рублей. Об этом в четверг, 2 августа, сообщается на сайте регионального управления ФССП.

Как говорится в сообщении, женщина оказывала свои услуги неофициально и, по мнению клиентов, некачественно. В результате несколько человек обратились в суд, который удовлетворил их исковые требования. В службе судебных приставов появился ряд исполнительных производств в отношении врача на общую сумму долга в более 1,3 миллиона рублей.

«Помимо этого, женщина-врач, увлекшись "зубным делом", совсем забыла о собственном сыне. Ее долг по алиментам в настоящее время составляет свыше 500 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Весной приставы приходили во врачебный кабинет и наложили арест на весь инструмент и стоматологическое кресло должницы, и после этого та ни разу не появилась в клинике. Тогда сотрудники УФССП пошли на хитрость: встретились с женщиной через сайт знакомств.

Должницу доставили в отдел для составления административного протокола за неуплату алиментов, у женщины были арестованы ювелирные украшения — кольца и серьги.

В УФССП отметили, что задержанная гражданка находилась в федеральном розыске, в отношении нее возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве.

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