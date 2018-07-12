Российский должник спрятал машину во дворе у приставов

Житель Великого Новгорода, задолжавший более 330 тысяч рублей алиментов, пытался спрятать свою машину во дворе отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП), рассчитывая, что там ее искать не будут. Об этом в четверг, 12 июля, сообщила «Ленте.ру» Ольга Александрова, официальный представитель управления ФССП по Новгородской области.

«39-летний новгородец, в отношении которого в марте 2017 года было открыто исполнительное производство, заявил приставам, что официально не трудоустроен и никакого имущества у него нет. Но вскоре приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Opel Astra», — рассказала Александрова.

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По ее словам, чтобы избежать ареста, автовладелец решил спрятать машину в самом надежном, как ему казалось, месте — во дворе отдела УФССП. Он рассчитывал, что там ее никто искать не будет, но просчитался: вскоре машина была обнаружена.

По закону, автомобиль надо было выставить на торги, а вырученные средства использовать для погашения задолженности. Но до этого не дошло: в кратчайшие сроки после наложения ареста на движимое имущество мужчина полностью расплатился с бывшей супругой и оплатил исполнительский сбор. Сразу после этого, в июне 2017 года, автомобиль ему был возвращен.

28 мая сообщалось, что житель Окуловского района Новгородской области, задолжавший по алиментам более 800 тысяч рублей, попытался спрятаться в квартире от судебных приставов, однако мужчину выдал собственный кот.

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