Тряси, выбивай

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Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой

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Фото: Getty Images

В конце августа в Нижнем Новгороде разгорелся скандал: СМИ сообщили, что судебные приставы сняли все деньги с пенсионного счета трехлетней девочки-инвалида, больной гидроцефалией. В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) заявили, что они тут ни при чем, но осадок, что называется, остался: отношение к исполнителям судебных решений в обществе и так весьма неоднозначное. «Лента.ру» решила пообщаться с сотрудниками ФССП из разных регионов страны и выяснить, как им живется.

Топорное нападение

Взыскание долгов — дело неблагодарное: порой должники буквально нападают на приставов. Вот что рассказывает бывший сотрудник ФССП из Хабаровска Андрей.

«У нас в отделе работал Алексей — бывший сотрудник МВД, участковый со стажем. Как-то он отправился со стажером Ваней исполнять привод должника, надо было его в суд доставить. Позвонили в квартиру, но хозяин пускать отказался, говорили через полуоткрытую дверь. Алексей с Иваном попросили хозяина собраться и поехать с ними, от чего тот в нецензурной форме отказался. А у Леши еще с полиции привычка: ставить ногу в щель, чтобы не позволить закрыть дверь. Тогда этот кадр схватил топор и ударил Леху по руке», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Пристава на скорой увезли в больницу, а должника — в отделение полиции. За нападение с топором он был приговорен к полутора годам лишения свободы.

Семь дней до смерти

Случаются и трагедии, когда должники, лишившись всего, сводят счеты с жизнью. Сотрудники того же хабаровского отдела хорошо помнят историю, как в 2016 году сестра через суд выселила из квартиры родного брата, фактически выгнав его на улицу.

«Родители умерли, и квартира по наследству отошла сестре. Она решила продать ее, хотя там жил родной брат. Он не хотел выселяться, несколько раз обжаловал решение суда, но безуспешно. Наша сотрудница Катя вызвала его на прием, вручила требование об исполнении решения суда в недельный срок. По истечении срока она с коллегой Сашей приехала в злополучную квартиру. В комнате они нашли молодого человека в бессознательном состоянии», — вспоминает Андрей.

Бездомной жизни парень предпочел быструю смерть. Приставы вызвали скорую, сами пытались оказать первую помощь: пристав прощупал пульс и понял, что несчастный наложил на себя руки прямо перед их приходом.

«Его забрали в больницу, и там он скончался в тот же день, не приходя в сознание. Потом к нам в отдел приезжали следователи, приставов допрашивали. На Катю тогда смотреть страшно было, плакала постоянно, отгулы взяла. Она была самой опытной в отделе, прожженной, так сказать, но эта ситуация ее надломила. Даже уволиться хотела», — рассказывает бывший пристав.

Должник из бочки

Нередко приставы сталкиваются с чудесами изворотливости граждан, не желающих платить по счетам. Так, в Пензенской области нерадивый отец при виде служителей закона попытался спрятаться в бочке на собственном дворе.

«Сожительница неплательщика алиментов заявила, что его нет дома. Наш сотрудник не поверил, вышел во двор и услышал подозрительный шум в сарае. Должник сидел в старой деревянной бочке. Выдал его скрип рассохшегося дерева», — рассказала «Ленте.ру» Ольга, начальник одного из отделов управления ФССП по Пензенской области.

Граждане нередко уклоняются от родительских обязанностей.

«Житель Лопатинского района упорно не хотел платить алименты. Никакие меры не действовали, даже ограничение в праве управления транспортным средством. В итоге суд приговорил его к 110 часам обязательных работ, и трудился он у нас на благо села: чистил снег, колол лед, убирал территорию парка. После начал помогать ребенку», — продолжила Ольга.

Бывают и совсем нелепые и в то же время печальные истории. Например, жительницу Радищевского района Пензенской области пришлось выселить из дома вместе с пожилой матерью. Во всем виновата оказалась норковая шуба: сельская модница ради приобретения обновки взяла кредит под залог своего жилья. Выплачивать 300 тысяч рублей (с набежавшими процентами) было нечем, и по решению суда мать с дочкой теперь вынуждены снимать квартиру.

В болоте нищеты

Приставы часто сталкиваются с самыми невероятными проявлениями родственных чувств — такими, что вообще способны подорвать веру в людей.

«Как-то раз пришлось выселять из квартиры... Сожительница одного гражданина умерла, он привел в ее квартиру другую, у них родился ребенок. Об этом узнала сестра умершей, обратилась в суд, — рассказывает Наталья, несколько лет проработавшая приставом в Ярославской области. — В результате на улице оказались муж-туберкулезник, жена-инвалид и новорожденный. Не знаю, где они теперь. Гражданин этот как-то заходил в отдел с подросшим ребенком, мальчик был худой и плохо одетый».

Приставы постоянно видят и крайнюю нищету, и бездомные семьи, и брошенных детей.

«У одной гражданки было семеро детей. Рожала — и жила на пособие матери-одиночки. Как-то сотрудники органов опеки пришли с проверкой и обнаружили пустой холодильник, пьяную мамашу, голодных детей. По решению суда малышей отправили в детский дом, а мать обязали платить алименты. Мы должны взыскивать деньги, но она нигде не работает», — сетует Наталья.

Некоторые исправно платит и постепенно выбирается из долговой ямы. Но таких немного. Остальные делятся на нищих и тех, кто просто не желает погашать долги.

«Парень должен 300 тысяч после ДТП. Платит каждый месяц по сто рублей. Говорит: "Буду до сорока лет отдавать!" А сам живет в квартире у родителей, нигде не работает, поэтому мы ничего поделать не можем», — объясняет сотрудница ФССП.

Страсти по счетам

Елена работает в городе Никеле Мурманской области. У местного населения долги по большей части накапливаются за коммунальные услуги и из-за непогашенных кредитов.

«Приходит человек в отдел и начинает кричать: "И так жить не на что, а вы последнее отбираете!" — рассказывает Елена. — Одна гражданка накопила долгов, привела к нам детей и заявила, что сейчас покончит с собой. Вот, говорит, забирайте их себе, кормите и поите!»

Ее успокоили, проводили домой. Но проблемных должников, по словам Елены, и без нее хватает: маргиналы, которых соседи выселяют из квартиры за грязь в подъезде, неплательщики алиментов и их капризные жены.

«Одна пыталась у мужа квартиру отсудить, хотя давно переехала с детьми в соседний город, устроилась в воинскую часть, хорошо обеспечена. Досудились до того, что муж — инвалид со слабым здоровьем — умер. Так все ей и досталось», — рассказывает Елена.

Отдельная категория — должники-беглецы. Набрав миллионных кредитов в банках, они пропадают без вести. Одного такого «миллионера» поймали в Санкт-Петербурге: он, судя по всему, поистратился, так как рискнул официально устроиться на работу. На чем и погорел.

Мама прикроет

Случается, что должники прячутся от приставов у родственников. Пристав из Санкт-Петербурга, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ленте.ру» об уловках местных алиментщиков.

«Прячутся от нас то под кроватью, то в холодильнике, то на черной лестнице. Подговаривают родных, чтобы те говорили: нет его тут. А ты нутром чувствуешь, что обманывают», — объясняет он.

Как-то раз приставы во время рейда повстречали в подъезде поддатого жильца, который курил у окошка и при виде сотрудников явно занервничал.

«Мы попросили его уйти с лестницы, поднялись на нужный этаж, постучали в дверь. Вышла женщина, представилась мамой должника. Заявила, что нет его, работает. А где работает — она не знает, — продолжает собеседник «Ленты.ру». — Решили подождать, но тут мужик с сигаретой стал прогонять нас и раскричался так, что вышли соседи. Попросили его предъявить документы, а он послал нас на три буквы и полез драться. Пришлось ковать в наручники, и тут же мать должника прибежала в слезах и призналась, что это ее сын!»

Некоторые должники не сдаются даже тогда, когда уже попались. Всеми способами пытаются сбежать, и порой им это удается.

«Пришел я к одному, надо было в отдел его доставить. Он собрался, оделся, закрыл дверь в квартиру, стали спускаться вниз. И тут я поворачиваюсь — нет его. Выяснилось, что сосед как-то пригласил на коньяк, а он вспомнил о приглашении только тогда, когда я пришел, — рассказывает пристав. — Еще была женщина, которая, завидев нас, выпрыгивала в окно и сбегала. Благо на первом этаже жила». Ее, по словам пристава, ловили, как правило, в злачных местах. В итоге петербурженка добегалась до колонии, где отбывает наказание за невыплату алиментов. Брошенный ею ребенок растет в детском доме.

Пенис за долги и псы на выход

«Я могу вспомнить много интересных случаев — например, выселение 24 псов из однокомнатной квартиры, снос третьего этажа четырехэтажного дома, взыскание пениса должника», — улыбается Александр, бывший начальник одного из отделов УФССП по Санкт-Петербургу.

Все эти истории реальны. Взыскать пенис вообще вошло у приставов в поговорку: это всего лишь опечатка. Секретари в суде, печатая исполнительные листы, иногда в словосочетании «пени с должника» пропускают пробел — получается смешно.

«Была у нас в районе бабушка, тащила домой всех окрестных собак. Соседи долго возмущались, пошли в суд и, конечно, выиграли. Суд постановил собак из квартиры изъять и передать в приемник, — рассказывает бывший пристав. — Проблема в том, что ни один приют в городе не мог единовременно принять такое количество животных, поэтому производство длилось около года: бабуле вручали требования, штрафовали — все без толку. А в квартире, простите, вырос слой отходов собачьей жизнедеятельности в несколько сантиметров. После долгих страданий договорились с несколькими приютами и собак все же раздали».

Случай с четырехэтажным зданием в отделе до сих пор вспоминают со смехом. Взыскатель принес исполнительный лист, где говорилось, что «необходимо снести третий этаж здания, расположенного по такому-то адресу». Прибыв на место, пристав обнаружил, что этажей в доме четыре.

«Пристав обратился в суд, вынесший решение, с заявлением о разъяснении порядка исполнения, в чем ему было отказано. История кончилась тем, что взыскатель все же осознал невозможность отменить законы физики и геометрии, отозвал лист с исполнения», — поясняет Александр.

Истории с выселением и вселением в Санкт-Петербурге, как выяснилось, тоже бывают комичными. Одного гражданина через суд вселили в квартиру к бывшей жене, и через некоторое время он явился в отдел с жалобой: «Она меня выставила».

«Пошли в квартиру во второй раз, что делать. Женщина, которая была крупнее супруга раза в два, не препятствовала, только упирала руки в бока и недобро на нас смотрела. В третий раз он пришел в отдел с фингалом под глазом и с тем же вопросом о вселении, но решимость его таяла на глазах. Мужичку даже приставы сочувствовали и намекали: может, ну ее, эту затею», — вспоминает Александр. Больше гражданин не приходил. Сотрудники отдела все же надеются, что он жив и здоров.

Мария Фролова

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