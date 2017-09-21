Приставы объявили о победе над повторными штрафами от ГИБДД

Российские приставы решили проблему двойной оплаты штрафов, ошибочно начисляемых от лица автоинспекции. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

Постановления приходили приставам без автоматической проверки оплаты, пояснил директор ФССП.

«Сейчас мы с ГИБДД и Минкомсвязи проблему устранили. Все постановления ГИБДД приходят нам в электронной форме и автоматически проверяются по Государственной информационной системе платежа. Если штраф уже добровольно оплачен, то эта информация выявляется и постановление считается исполненным», — пояснил Аристов.

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Он выразил надежду, что теперь россиянам не придется платить повторно из-за недосмотра приставов.

Ранее в ГИБДД подвели итоги работы системы льготной оплаты штрафов, которая предусматривает 50-процентную скидку, если оплата поступит в течение первых 20 дней со дня наказания. Заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков заявил, что введенная в прошлом году практика себя оправдала: ею воспользовались около 70 процентов нарушителей.