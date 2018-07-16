Российские приставы заставили должника перебить нацистскую татуировку

В Ростовской области должник по требованию пристава-исполнителя заретушировал на руке татуировку с нацистской символикой. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Согласно судебному акту, должник в присутствии посторонних граждан демонстрировал нацистскую символику в виде татуировки на предплечье», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Тряси, выбивай Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой

Таким образом, действия мужчины подпадали под часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения»).

Постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя было направлено должнику. «Установлено, что должник решение суда исполнил путем ретуширования на руке татуировки в виде нацистской символики», — отметили в УФССП.

12 июля стало известно, что житель Великого Новгорода, задолжавший более 330 тысяч рублей алиментов, пытался спрятать свою машину во дворе отдела УФССП, рассчитывая, что там ее искать не будут.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!