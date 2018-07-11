Задолжавшая банку 117 миллионов россиянка похудела и перекрасилась

Жительница Кубани изменила внешность, чтобы не выплачивать 117 миллионов рублей, которые она задолжала банку. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю.

Скрываясь от судебных приставов, женщина купила билет на поезд Краснодар — Омск.

«Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица, судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции», — рассказали сотрудники УФССП.

В связи с обнаружением должницы разыскное дело окончено. На данный момент производится взыскание задолженности.

В июле 2015 года судебные приставы разыскали жительницу Астрахани, которая сменила пол и имя, а затем бежала из города, чтобы не платить долги государству.

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