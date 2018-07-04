Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении

Магазины одежды для полных людей могут спровоцировать массовое ожирение. Таким мнением о плюс-сайз-индустрии поделилась с The Sun бизнесвумен из Лондона, ранее страдавшая избыточным весом.

«Я была полной с детства, и никто никогда меня за это не осуждал. Потом я выросла и увидела в соцсетях множество таких же, как я. Девушки восхваляли друг друга за полноту, мы вместе ходили на вечеринки. Раньше абонемент в спортзал всегда маячил на задворках моего сознания. Я хотела похудеть, но мне внушили, что я не должна меняться, что мое тело реалистично, а худоба нездорова, — рассказала 28-летняя Джемма Круикшанк. — Потом появились магазины плюс-сайз-одежды с их рекламными кампаниями. Я решила, что, если они продают вещи таких размеров, значит, это норма».

Чем более положительную реакцию получала Круикшанк на свое тело, тем меньше ей хотелось быть худой. Затем ее здоровье начало стремительно ухудшаться, и женщина осознала, что необходимо сбросить вес. В результате она похудела на 10 размеров: с 54-го до 44-го.

«Ретейлеры, продающие одежду огромных размеров, только усугубляют положение. Каждый полный человек должен однажды почувствовать, что пора взяться за свое тело. А в магазинах они находят большой выбор вещей 4XL и думают, что перемены им не нужны», — объяснила Круикшанк.

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В июле плюс-сайз-модели впервые попали на обложку арабского Vogue. Американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер снялись для издания Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела»). В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.

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