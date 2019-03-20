Тучная модель снялась в белье ради тучных женщин

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в новой рекламной кампании бренда одежды для полных женщин Addition Elle. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте марки.

На опубликованных снимках 31-летняя Грэм позирует в черном кружевном белье из новой весенней коллекции Addition Elle, в которую помимо нижнего белья вошла одежда для сна.

Slip into Ashley's seductive lingerie collection. #ashleygrahamlingerie x #additionelle Фото опубликовано @additionelle

Поклонницы модели одобрили съемку. «Прекрасна! Не понимаю, почему ее считают полной. Она идеальна!» — написала одна из них.

Некоторых, однако, возмутили высокие цены на вещи.

«Очень красиво! Но почему каждый комплект, который мне подходит, стоит 100 долларов?» — негодовали комментаторы.

«Сумасшедшая наценка. Нижнее белье не должно стоить так дорого», — соглашались другие.

Ранее в марте Эшли Грэм рассказала о трудностях в карьере, с которыми ей приходится сталкиваться из-за пышных форм. По словам Грэм, многие дизайнеры по-прежнему не хотят одевать тучных женщин. Несмотря на это, модель попала на обложку апрельского номера австралийской версии журнала Harper’s Bazaar.

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