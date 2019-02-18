Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и подняли бунт

Полные женщины взбунтовались против «недостаточно инклюзивной» недели моды в Лондоне. Об этом пишет Metro.

Плюс-сайз модели пронесли по центру города плакаты с лозунгами «мир моды не должен нас стыдить», «наша красота неизмерима», «мода должна нас вдохновлять». Кроме того, в попытке донести миру, что красивое тело — не самое главное в женщине, протестующие написали на футболках свои профессии, в частности «предпринимательница», «арт-директор», «художница».

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Демонстрацию возглавили 26-летняя американская актриса Хейли Хасселхофф, а также модели Фелисити Хейвард и Сонни Тернер.

Сообщается, что помимо недостатка тучных моделей на показах, дизайнеров-участников недели моды обвинили в игнорировании трансгендеров.

В декабре 2018 года женщины вышли на площадь Таймс-сквер в центральной части Манхэттена в нижнем белье, показывая несовершенство своего тела. Демонстрацию устроили в знак протеста против моделей Victoria's Secret, признанных во всем мире эталоном красоты.

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