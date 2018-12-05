Сибирячка подначила американок выйти на улицу в белье из ненависти

Женщины вышли на улицу в нижнем белье, показывая несовершенство своего тела, в знак протеста против моделей Victoria's Secret, признанных во всем мире эталоном красоты. Об этом сообщает Fox News.

Парад прошел в центральной части Манхэттена на площади Таймс-сквер. Сибирская plus-size модель и бывшая участница американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски» Кристина Казакова организовала дефиле женщин с нестандартными параметрами в ответ на прошедший в ноябре 2018 года ежегодный показ мод Victoria's Secret Fashion Show.

По словам 33-летней Казаковой, многие люди чувствуют себя непривлекательными после просмотра показа. Модель агитировала всех желающих любого возраста, пола и роста принять участие в ее флешмобе.

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«Я знаю, что некоторые прилетают из Италии, Лондона, Мельбурна и Канады. Думаю, кто-то приводит мам и бабушек, — заметила сибирячка. — Восхваление одного идеала красоты, который достаточно евроцентричен… принижает уверенностью в себе».

В ноябре жительницы Дублина вышли на улицу в нижнем белье в знак протеста против обвинения жертв изнасилования. В ходе акции, организованной 26-летней Стейси Эллен Мерфи, девушки вышли на центральную улицу Дублина Графтон-стрит в кружевном белье, поясах для чулок и с надписями на груди «не давала согласия».

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