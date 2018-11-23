Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований

Жительницы Дублина (Ирландия) вышли на улицу в нижнем белье в знак протеста против обвинения жертв изнасилования. Об этом сообщает Metro.

В акции, организованной 26-летней Стейси Эллен Мерфи, девушки вышли на центральную улицу Дублина Графтон-стрит в кружевном белье, поясах для чулок и с надписями на груди «не давала согласия».

Их протест связан с нашумевшим делом, в котором мужчину обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. В суде адвокат обвиняемого показала кружевное белье жертвы и заявила, что по нему можно сделать вывод, будто потерпевшая была «готова встретиться с кем-то в тот день».

Ирландский политик Лео Эрик Варадкар пообещал заняться изучением правил использования вещественных доказательств в суде. «Не важно, женщина вы или мужчина. Если вы стали жертвой сексуального домогательства, вас не должны в этом обвинять», — заявил он.

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В мае группа женщин в нижнем белье вышла на улицы центрального района Лондона, показывая несовершенства своего тела, в рамках бодипозитивной кампании в среду, 23 мая. В акции, организованной писательницей Наташей Девон и соучредителем выставки о красоте женского тела Portrait Positive Стефаном Беллом, приняли участие блогеры, звезды британского телевидения и активистки.

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