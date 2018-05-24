Женщины разделись и вышли на улицу в белье

Группа женщин в нижнем белье вышла на улицы центрального района Лондона, показывая несовершенства своего тела, в рамках бодипозитивной кампании в среду, 23 мая. Об этом сообщает Metro.

В акции, организованной писательницей Наташей Девон и соучредителем выставки о красоте женского тела Portrait Positive Стефаном Беллом, приняли участие блогеры, звезды британского телевидения и активистки. Их целью было доказать женщинам, что они должны чувствовать себя уверенно вне зависимости от своего размера и веса. Участницы флешмоба пронесли в руках плакаты со слоганами на эту тему.

«Цель движения бодипозитива часто имеет неверную трактовку. Люди думают, что мы призываем всех быть полными, но это не так. Мы просто хотим ликвидировать стереотипы об идеальном теле, чтобы люди с разными типами фигуры наконец позволили себе наслаждаться своим телом», — объяснила Наташа Девон, которая не побоялась показать 30-сантиметровый послеоперационный шрам на своем животе.

Материалы по теме Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав

В апреле женщины со шрамами появились на британском шоу This Morning в нижнем белье, чтобы выступить в поддержку кампании Love Disfigure («Полюбить увечья»). Основатель бодипозитивного движения Сильвия Мак пострадала от ожогов в возрасте трех лет и всю жизнь скрывала свое тело. К ней присоединились и другие женщины, каждая из них поделилась историей своего телесного увечья.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!