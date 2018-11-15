Девушки разделись догола и расписали себя срамными словами во имя справедливости

Участницы британской музыкальной группы Little Mix, победившей в восьмом сезоне шоу The X Factor, сфотографировались обнаженными в преддверии выхода нового клипа на трек Strip («Раздеться»). Фотографию опубликовало издание Daily Mail.

На черно-белом снимке певицы позируют обнаженными, прикрываясь руками. При этом их тела расписаны унизительными фразами, такими как fat («жирная»), talentless («бесталанная») или ugly («уродина»).

По данным издания, девушки решились продемонстрировать особенности своего тела, которые раньше считали недостатками и предпочитали скрывать. Little Mix призывают всех женщин следовать их примеру.

Материалы по теме Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав

«Strip — это отправная точка. Мы, наконец, скажем то, о чем молчали годами. Мы все страдали от неуверенности в себе и негативных комментариев. До этого момента у нас не было песни, которая донесла бы все, что нужно», — прокомментировала 27-летняя Джеси Нельсон.

«Мы просто хотим, чтобы женщины чувствовали себя равными и невероятными», — добавила ее коллега Перри Эдвардс.

В марте девочки-подростки сняли видео, на котором рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на свои лица они нанесли все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!