Бывшая девушка принца Гарри разделась догола ради фотографии с акулой

Бывшая девушка принца Гарри британская танцовщица и модель Крессида Бонас снялась обнаженной для антирыболовной кампании Fishlove («Любовь к рыбе») вместе с американской актрисой Элизабет Макговерн, дочерью Майкла Джексона Пэрис и другими известными личностями. Об этом сообщает Daily Mail.

На черно-белой фотографии 29-летняя Бонас позирует лицом к камере, прижимая к груди небольшую акулу. «Злоупотребление рыбной ловлей не только разрушает нашу прекрасную подводную жизнь, но и вредит прибрежным жителям. Оно приводит к безработице и наносит ущерб тем, кто зависит от океана», — прокомментировала съемку модель. Затем она добавила, что гордится участием в экологической акции и надеется привлечь внимание общества к проблеме перелова.

57-летняя Элизабет Макговерн также сфотографировалась без одежды со скумбрией, а 20-летняя Пэрис Джексон показала татуировки на фотографии с большим красноперым опахом.

Материалы по теме На голое тело Кто и как наживается на раздетых женщинах

В июне бельгийская модель Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!