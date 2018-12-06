Униженные тучные девушки разделись в отместку худым моделям

Бренд нижнего белья Navabi выпустил рекламную кампанию, в которой приняли участие полуобнаженные тучные девушки. Об этом сообщает Metro.

Ролик, на котором пять моделей демонстрируют продукцию бренда, был снят в ответ на оскорбительное для них высказывание директора по маркетингу компании Victoria’s Secret Эда Разека. Еще в 2000 году он заявил, что приглашать моделей плюс-сайз для участия в показах Victoria’s Secret бессмысленно, поскольку «людям это неинтересно».

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«Показ Victoria’s Secret — самое популярное в мире модное шоу. Каждый год они выпускают на подиум женщин одного и того же размера и пропорций. Они называют их "ангелами", как будто только с таким "идеальным" телом можно попасть в рай», — сетовала представительница Navabi. Она также добавила, что 68 процентов американок — полные женщины, и команде Victoria’s Secret следует прислушиваться к желаниям современного общества.

В декабре полная модель Лорен Фредерик поделилась «сумасшедшими» требованиями, с которыми она и ее коллеги сталкивались в модельном бизнесе. Когда девушка решила работать в индустрии рекламы одежды плюс-сайз, выяснилось, что ее формы недостаточно пышные, и ее заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть крупнее.

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