Агентства заставляли тучных моделей толстеть и притворяться еще более тучными

Полная модель Лорен Фредерик (Lauren Frederick) поделилась «сумасшедшими» требованиями, с которыми она и ее коллеги сталкивались в модельном бизнесе. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Когда 27-летняя девушка решила работать в индустрии рекламы одежды плюс-сайз, выяснилось, что ее формы недостаточно пышные. «Все агентства хотели полных моделей, а я была недостаточно полной. Меня просили набрать такой вес, с которым мне было уже некомфортно», — пожаловалась она и рассказала, что во время съемок ее заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть крупнее.

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«Я чувствовала себя обманщицей. Мои друзья смотрели фотографии и не верили, что это мое тело», — добавила модель.

В августе группа моделей из нескольких агентств подала в суд на своих работодателей за зверские требования, которые те предъявляли им на работе. По заявлениям девушек, их заставляли, в частности, делать пластические операции по уменьшению объема бедер и каждую неделю приходить на унизительные взвешивания.

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