Полная модель разоблачила обман красавиц в Instagram

Модель американского журнала Sports Illustrated Кейт Уэсли (Kate Wasley) опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, на котором продемонстрировала, как женщины ретушируют свои тела в фоторедакторах.

На ролике Уэсли за несколько секунд отредактировала свой пляжный снимок на смартфоне с помощью функции записи экрана. Затем она сравнила оригинал фотографии с тем, что получилось после ретуши: ее ноги, руки и живот стали подтянутыми, а грудь и ягодицы увеличились.

«Как мало времени нужно для того, чтобы отредактировать фотографию и сравнить себя с измененной реальностью, которую мы постоянно наблюдаем в Instagram. Это может быть фотошоп, удачная поза или просто отличное от вашего телосложение, — написала Уэсли в посте. — Сравнивая себя с кем-то в сети, вы, скорее всего, считаете, что вы хуже. А ведь вы сопоставляете себя со снимком, который человек посчитал лучшим, чтобы поделиться с миром. Все себя с кем-то сравнивают, но это нечестная борьба. Instagram — ненастоящая жизнь».

Публикация Кейт Уэсли собрала более 123 тысяч лайков.

В сентябре обнаженное тело самой полной в мире модели Тесс Холлидей всполошило пользователей соцсетей. На снимке голая 33-летняя женщина лежит на боку в пшеничном поле с лимонным платком в руке и демонстрирует поклонникам свое тело и татуировки.

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