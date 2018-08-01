Раскрыты зверства агентств по отношению к моделям

Группа моделей из нескольких агентств подала в суд на своих работодателей за зверские требования, которые те предъявляли им на работе. Об этом сообщает New York Post.

По заявлениям девушек, их заставляли делать пластические операции по уменьшению объема бедер и каждую неделю приходить на унизительные взвешивания. Кроме того, многим настоятельно рекомендовали бросать своих неизвестных молодых людей и начинать встречаться со знаменитостями и профессиональными спортсменами.

В иске также говорится, что работодатели требовали от девушек постоянных отчетов о их местонахождении, даже если это был прием в поликлинике или личная встреча.

Некоторым из них задерживали зарплату на несколько месяцев или вовсе ее не платили. Так, агентство Click задолжало десятки тысяч долларов модели Мелиссе Бейкер за неоднократное использование ее фотографий для рекламной кампании косметики L’Oreal.

В числе обвиняемых оказались всемирно известные модельные агентства, такие как Wilhemina, Next, Elite и Click.

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