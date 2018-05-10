Талантливые геи получат постоянную работу

Нью-Йоркский фотограф и кастинг-директор Коди Чандлер открыл модельное агентство New Pandemics, на работу в которое будут приглашать исключительно представителей сообщества ЛГБТ. Об этом сообщает Dazed.

По словам основателя компании, моделями смогут стать геи любого пола, национальности и комплекции. «У нас не будет моделинга ради моделинга. Многие из них действительно очень талантливые и целеустремленные. Я не фанат общепринятых стандартов красоты и привлекательности», — пояснил Чандлер.

Он считает, что агентство подтолкнет модные бренды к привлечению большего количества геев к съемкам в рекламных кампаниях. «Я думаю, они и так этого хотят, но пока не знают, как такое подать наилучшим образом», — заявил фотограф.

Кроме того, 10 процентов прибыли бизнеса пойдет на поддержку ЛГБТ-сообщества, так как Чандлер стремится помогать сексуальным меньшинствам и за пределами своей организации.

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В апреле в сувенирных магазинах парков аттракционов Диснейленд в американском штате Флорида и во Франции появился детский головной убор с символикой ЛГБТ. Уши на красной шапке в форме головы мультипликационного персонажа Микки Мауса украшены радужным принтом, обозначающим сообщество сексуальных меньшинств.

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