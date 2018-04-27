Детский головной убор использовали для пропаганды ЛГБТ

В сувенирных магазинах парков аттракционов Диснейленд в американском штате Флорида и во Франции появился детский головной убор с символикой ЛГБТ, сообщает Metro.

Уши на красной шапке в форме головы мультипликационного персонажа Микки Мауса украшены радужным принтом, обозначающим сообщество сексуальных меньшинств. Кроме того, на передней части аксессуара нарисованы знаменитые перчатки героя анимационного фильма, которые сложены в форме сердца с такой же радужной раскраской.

Поклонникам Микки Мауса понравился сувенир, и они начали делиться в соцсетях фотографиями в головном уборе.

Шапку с радушными ушами продают по цене 17,99 доллара.

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В феврале британский дизайнер Кристофер Бейли, креативный директор модного дома Burberry, заявил, что своей коллекцией сезона весна-лето 2018 поддержал права геев, лесбиянок и других сексуальных меньшинств. Для этого, по словам Бейли, он дополнил традиционный бежевый тартан дома деталями в цветах радужного флага. «На мой взгляд, это очень важный момент для того, чтобы заявить, что именно в наших различиях кроется наша креативность и сила», — пояснил он.

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