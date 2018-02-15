Трансгендеров спасет производитель мыла

Британский производитель мыла ручной работы, средств для ухода за телом и волосами и другой натуральной косметики Lush присоединился к международной компании в защиту прав трансгендеров, сообщает WWD.

Компания размещает соответствующие плакаты в своих магазинах с тегом TransRightsAreHumanRights и перечисляет пожертвования в благотворительные фонды. По словам представителей компании, трансгендеры (лица, считающие себя принадлежащими к другому биологическому полу и медицинским путем сменившие свой пол) нуждаются в защите от агрессии в их адрес и поддержке.

Материалы по теме Начни с лица Макияж и косметика, которые выйдут из моды в новом году

Кроме трансгендеров, компания Lush поддерживает и другие меньшинства (ЛГБТ, женщин-жертв домашнего и сексуального насилия, лиц с ограниченными возможностями здоровья), помогая благотворительным фондам в разных странах мира.

В феврале 2018 года американская телезвезда и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян объявила в своей Instagram-истории, что отправит на День святого Валентина подарки своим ненавистницам. На видео видны футляры с новым ароматом Кардашьян Bae и разложенные на столе стикеры зеленого цвета с именами «хейтеров». Среди них певицы Пинк, Тэйлор Свифт и Майли Сайрус, жена и менеджер Оззи Осборна Шэрон Осборн, актриса и певица Бетти Мидлер и другие. Как пояснила телезвезда, весь тираж аромата уже распродан по предзаказу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



