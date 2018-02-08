Открылся первый в России корнер австралийской косметики для тела и волос

В московском модном универмаге ЦУМ открылся первый в России отдельный корнер австралийской косметики для ухода за телом, кожей лица и волосами Aesop, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Помимо шампуней, гелей для душа, кремов и лосьонов в корнере предлагается парфюмерия бренда, в частности серия восточных ароматов с нотами кардамона и сандала Marrakech.

Фото: Aesop 1 /3

Косметическая компания Aesop основана в Мельбурне (Австралия) в 1987 году. Выпускает средства для ухода за волосами, кожей лица и тела. В производстве используются растительные компоненты и разработанные в лаборатории ингредиенты. Также бренд специально разработал лаконичный стиль упаковки, напоминающий упаковку лекарств и аптечных препаратов.

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Осенью 2017 года модный универмаг ЦУМ в честь своего 110-летия представил лимитированные коллекции, выпущенные к этой дате известными брендами. Лимитированные коллекции представили бренды одежды и аксессуаров Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Coccinelle, Ethan K, Marni, Tom Ford, Loro Piana, Escada и Emilio Pucci, Ralph Lauren, а также парфюмерные марки: ExNihilo представил версию аромата Fleur Narcotique, M.Micallef — специальный аромат «110 лет», Amouage — мужской парфюм Beach Hut во флаконе с логотипом ЦУМа и подписью креативного директора бренда Кристофера Чонга. Dr. Vranjes выпустил вазу-диффузор с платиновым покрытием и мраморной крышкой.

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