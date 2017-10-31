В честь юбилея ЦУМ предложил клиенткам редкие сумки и платиновый диффузор

Московский модный универмаг ЦУМ в честь своего 110-летия представил лимитированные коллекции, выпущенные к этой дате известными брендами. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага во вторник, 31 октября.

Лимитированные коллекции представили бренды Giorgio Armani (сумка, туфли и красный свитшот), Dolce&Gabbana (сумки Sicily Bag и Phone Bag, а также футболка и платок с изображением матрешки и храма Василия Блаженного), Coccinelle (сумка B14 в белом, синем и красном цветах с принтом, напоминающим граффити), Ethan K (сумка Alla28 из кожи аллигатора), Marni (сумка Pannier из бархата), Tom Ford (фиолетовое платье-футляр), Loro Piana (кроссовки), Escada и Emilio Pucci (платки с принтом и юбилейным логотипом), Ralph Lauren (мужские куртка и ботинки, женские рюкзак и spa suite).

Кроме того, парфюмерные бренды тоже подготовили лимитированные выпуски: ExNihilo представил версию аромата Fleur Narcotique, M.Micallef — специальный аромат «110 лет», Amouage — мужской парфюм Beach Hut во флаконе с логотипом ЦУМа и подписью креативного директора бренда Кристофера Чонга. Dr. Vranjes выпустил вазу-диффузор с платиновым покрытием и мраморной крышкой.

Платок Emilio Pucci Фото: ЦУМ 1 /7

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период. Здание «Мюр и Мерилиз», занимаемое ЦУМом в настоящее время, построено в 1907 году по проекту Романа Клейна.

ЦУМ не впервые представляет лимитированные коллекции известных модных домов. Так, летом 2017 года дом моды Dolce & Gabbana представил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, созданную специально для российского рынка. Товары продавались эксклюзивно в ЦУМе и петербургском универмаге ДЛТ.