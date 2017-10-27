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Московские йоги получат коврики от Valentino

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В московском универмаге ЦУМ открылось pop-up пространство бренда Valentino, в котором будет представлена курортная коллекция VLNT, а также лимитированная линия спортивных товаров, включающая в себя баскетбольные мячи, коврики для йоги и кроссовки. Об этом сообщил с места события корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Пространство продолжит работу до 17 ноября. В рамках старта продаж коллекции VLNT бренд Valentino откроет ряд подобных «спортивных площадок» также и в Токио, Нью-Йорке, Гонконге и Милане. Источником вдохновения для создания коллекции послужил спортивный инвентарь, в частности элементы дизайна баскетбольных корзин.

Модный дом Valentino основан итальянским модельером Валентино Клименте Людовико Гаравани и его деловым партнером Джанкарло Джиамметти. Первый показ прошел в 1962 году во Флоренции. Клиентками Valentino были и остаются многие знаменитости и голливудские звезды. Для свадебных церемоний платья дома выбирали Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди-Онассис, Kортни Кокс и Дженнифер Лопес. Валентино Гаравани отошел от дел в модном доме в 2007 году.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Он является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Там продается одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.

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