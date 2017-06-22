Valentino нашел гармонию между обществом и личностью

Итальянский модный дом Valentino показал новую коллекцию одежды. Демонстрация прошла в рамках Недели моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

В линейке, по словам представителей марки, дизайнеры нашли гармонию между обществом и личностью. На подиуме показали мужской анорак, несколько моделей зауженных брюк чинос, а также рубашки и спортивную обувь.

Фото: пресс-служба Valentino 1 /5

Модный дом Valentino основан итальянским модельером Валентино Клименте Людовико Гаравани и его деловым партнером Джанкарло Джиамметти. Первый показ прошел в 1962 году во Флоренции. Клиентками Valentino были и остаются многие знаменитости и голливудские звезды. Для свадебных церемоний платья дома выбирали Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди-Онассис, Kортни Кокс и Дженнифер Лопес. Валентино Гаравани отошел от дел в модном доме в 2007 году.

В конце мая 2017 года марка представила круизную коллекцию одежды, посвященную Нью-Йорку. В ней использованы преимущественно яркие цвета: нефритовые, красные, сиреневые, желтые и розовые оттенки.