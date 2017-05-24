Valentino посвятил коллекцию одежды Нью-Йорку

Итальянский модный дом Valentino представил новую круизную коллекцию одежды. Ее созданием занимался креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли, сообщает The Cut.

Одежда посвящена Нью-Йорку и хип-хоп культуре. В коллекции использованы преимущественно яркие цвета: нефритовые, красные, сиреневые, желтые и розовые оттенки. Главным аксессуаром в этом сезоне, по мнению дизайнера, стали серебряные серьги.

When romanticism meets sportswear: discover the full #Resort18 Fashion Show by Creative Director #PierpaoloPiccioli now on Valentino.com #linkinbio A post shared by Valentino (@maisonvalentino) on May 23, 2017 at 4:48pm PDT

Модный дом Valentino основан итальянским модельером Валентино Клименте Людовико Гаравани и его деловым партнером Джанкарло Джиамметти. Первый показ прошел в 1962 году во Флоренции.

CreativeDirector #PierpaoloPiccioli backstage at #Resort18 Show today in #NYC. Models wear looks inspired by a mix of sport and ethnic vibe, Valentino heritage and streetwear. Photo by @mr_arroyo A post shared by Valentino (@maisonvalentino) on May 23, 2017 at 8:18pm PDT

Клиентками Valentino были и остаются многие знаменитости и голливудские звезды. Для свадебных церемоний платья дома выбирали Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди-Онассис, Kортни Кокс и Дженнифер Лопес. Валентино Гаравани отошел от дел в модном доме в 2007 году.