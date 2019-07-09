Серена Уильямс показала голые ягодицы на обложке модного журнала

Профессиональная теннисистка Серена Уильямс снялась для обложки американского модного журнала Harper’s Bazaar. Интервью и фотосессия со спортсменкой появились на официальном сайте издания.

На снимке Уильямс позирует, повернувшись полубоком к камере, в золотой струящейся накидке Ralph Lauren, которая оголяет ее ноги и ягодицы. Образ теннисистки дополнен браслетом в виде змеи Bvlgari, золотыми сандалиями Christian Louboutin и собственным браслетом Серены Уильямс на ногу.

Фото опубликовано @serenawilliams

Тело спортсменки осталось неотретушированным, в связи с чем на ее ногах видны шрамы, неровности и прочие изъяны.

Автором съемки стал британский фотограф Алекси Любомирский, который снимал помолвку и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

В марте американская плюс-сайз модель Палома Элессер снялась для обложки мексиканской версии модного журнала Vogue. На снимке тучная модель позирует в черном бюстгальтере, юбке и белой рубашке нараспашку.

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