Эмили Ратаковски снялась в белье с небритыми подмышками и прослыла лицемеркой

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски снялась для обложки сентябрьского номера модного журнала Harper’s Bazaar. Фотография опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания.

На снимке Ратаковски позирует с небритыми подмышками в черном кружевном белье, задрав руки за голову. «Конечно, я понимаю, что большинство моих ранних исследований, касающихся того, что значит быть девушкой, находились под влиянием женоненавистнической культуры. Черт, я понимаю, что даже сейчас мои способы выразить сексуальность подвержены женоненавистничеству. Но мне с этим комфортно и это, черт возьми, мой выбор, окей? Разве не за это выступает феминизм — не за выбор?» — подписали публикацию администраторы аккаунта, цитируя модель.

Однако поклонники Ратаковски не одобрили ее новую фотосессию и обвинили модель в лицемерии. «То есть феминизм для тебя — это отрастить куст подмышками? Извини, но для мня это мерзко», — негодовала одна подписчица. «Вот так выглядит лицемерие. Даже с волосами подмышками ты все еще пытаешься сделать идеальный кадр. С идеальным лицом и телом. Просто перестань притворяться», — возмущалась другая пользовательница. «Хахаха, неужели она сделала это только ради фотосессии? Потому что на фотографиях в ее Instagram у нее никогда не бывает волос подмышками. Так откуда же они, черт возьми, тут взялись?» — удивлялась еще одна фанатка.

В мае Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступая против закона о запрете абортов в Алабаме, США. На снимке 27-летняя модель позирует лицом к камере, прикрывая грудь рукой. «Наши тела — наш выбор», — написала она в описании к опубликованному в соцсети посту.

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