Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов

Поклонники американской топ-модели, актрисы и дизайнера Эмили Ратаковски оценили новый купальник ее бренда Inamorata Woman, фото в котором она выложила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке 28-летняя Ратаковски позирует на фоне розового внедорожника. Слитный купальник красного цвета с большим вырезом на животе демонстрирует пресс девушки и низ ее груди.

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«Какой купальник!» — написала в комментариях актриса и модель Лора Харриер. «Какое потрясающее тело!» — прокомментировал фото один из фанатов модели. «Потрясающие формы богини», — написала другая.

Не меньше купальника заинтересовал пользователей и внедорожник. «Отличный розовый грузовик, отличное тело. Не могу дождаться новых фильмов с твоим участием», — высказал свое мнение поклонник. «Они дали тебе покататься на нем по песку?» — спросил другой.

Публикация Ратаковски собрала более миллиона лайков.

Ранее в июле Ратаковски призналась, что ей надоело носить вещи супруга, и представила собственную коллекцию рубашек под своим брендом Inamorata Woman.

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