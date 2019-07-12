Эмили Ратаковски вернула в моду прическу из 90-х

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу. Об этом сообщает Vogue.

Папарацци сфотографировали модель в Нью-Йорке с высоким пучком и двумя выпущенными прядями челки, обрамляющими ее лицо по бокам. По информации издания, такую прическу в конце прошлого века носили знаменитости, в частности актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен и певица Линдси Лохан.

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Свой образ Ратаковски дополнила и другими деталями в стиле 90-х: на ней были узкие солнцезащитные очки, крупные серьги-кольца и маленькая яркая сумка прямоугольной формы с принтом под кожу змеи.

Это не первый раз, когда Эмили Ратаковски выходит в свет в популярных в прошлом веке вещах. В июне ее заметили в Париже в широком кожаном ремне с массивной пряжкой. Редакторы Vogue отметили, что этот аксессуар пользовался популярностью в 1980-х годах. Помимо ремня, в тот день на ней был черный кроп-топ с американской проймой, узкая юбка с высокой талией, кожаные босоножки и бордовая сумка на золотой цепочке.

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