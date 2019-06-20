Знаменитости вернули в моду пошлый тренд из 2000-х

Знаменитости вернули в моду популярный в 2000-х тренд на трусы-стринги, которые видны из-под одежды. Об этом сообщает Vogue.

Модный редактор издания Лиана Сатенштейн обратила внимание на то, что на последних показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2020, модели выходили на подиум в стрингах, торчащих из-под пояса брюк и натянутых до талии.

Фото опубликовано @bellahadid

Например, супермодель Белла Хадид появилась в таком образе на показе итальянского модного дома Versace в Милане, а позже еще одна модель вышла на подиум с торчащими стрингами во время показа американского дизайнера Heron Preston.

Кроме того, в мае на балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala модель Хайли Бибер повторила тренд. На девушке было нежно-розовое платье Alexander Wang с открытой спиной. Вырез также демонстрировал нижнее белье модели, натянутое до талии.

Met! Thank you for having me again @voguemagazine and thank you @alexanderwangny 💕 Фото опубликовано @haileybieber

В августе 2018 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст уже пыталась вернуть в моду пошлый тренд из 2000-х. Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, где она позирует на полу спиной к камере в желтом костюме, из-под юбки которого видны трусы-стринги Gucci.

Итальянский модный дом Gucci представил эту вещь в своей весенне-летней коллекции еще в 1997 году. Позднее, в 2000-х годах, показывать стринги стало популярным трендом у знаменитостей, а сегодня они признаны одной из легендарных вещей Gucci.

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