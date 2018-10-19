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Популярные в 90-х джинсы вновь стали трендом

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Популярные в 1990-х и 2000-х годах джинсы на бедрах снова вернулись в моду. Об этом сообщает Dazed.

Модный редактор Эмма Хоуп Оллвуд (Emma Hope Allwood) обратила внимание, что на последних показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2019, модели выходили на подиум в обнажающих пупок брюках. В их числе оказались Alyx, Chanel, Charlotte Knowles, MartaJakubowski, Courreges, Versace и Alexander Mcqueen.

Последний — британский дизайнер Александр Маккуин — представил джинсы на низкой талии еще в 1993 году, и с тех пор они регулярно появляются на его шоу. Тогда посадка модели под названием Bumster была настолько низкой, что оголяла верхнюю часть ягодиц.

В сентябре эксперты моды сделали предположения насчет судьбы оголяющих щиколотки джинсов. «Однажды это закончится. Многие обрезают штаны на лето, чтобы носить их с кроссовками. Так легче. Зимой это прекратится, но следующим летом все снова будут подворачивать брюки. Покупатели консервативны, поэтому тренд уйдет не так быстро», — считает стилистка Марика Пейдж.

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