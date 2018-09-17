Обтягивающие джинсы уступят место тренду из нулевых

Расклешенные штаны пришли на смену обтягивающим джинсам-скинни. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, одним из самых распространенных джинсовых трендов 2018 года стали брюки свободного кроя с очень широкими штанинами. Однако тем, кто не привык к этой модели, эксперты дали несколько советов и подобрали вещи, с которыми можно ее носить.

Расклешенные джинсы с высокой талией порекомендовали комбинировать с кроп-топом и туфлями на высоких каблуках. Однако их также можно надевать с белыми кроссовками.

Кроме того, в качестве топа посоветовали выбирать облегающие водолазки или, напротив, футболки и джемперы оверсайз.

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Ранее в сентябре модные эксперты сделали предположения насчет судьбы оголяющих щиколотки джинсов. «Однажды это закончится. Многие обрезают штаны на лето, чтобы носить их с кроссовками. Так легче. Зимой это прекратится, но следующим летом все снова будут подворачивать брюки. Покупатели консервативны, поэтому тренд уйдет не так быстро», — считает стилистка Марика Пейдж.

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