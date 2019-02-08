Знаменитости вернули в моду еще один «уродливый» тренд из 90-х

Знаменитости вернули в моду популярный в 1990-е годы принт под кожу рептилии. В таком наряде телезвезда Ким Кардашьян пришла на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в четверг, 7 февраля.

На Кардашьян было облегающее «змеиное» макси-платье с небольшим разрезом на груди, расшитое блестящими пайетками. Наряд она дополнила бархатными туфлями бренда своего мужа Канье Уэста Yeezy.

В тот же день после показа Ralph Lauren в Нью-Йорке топ-модель Белла Хадид появилась в расклешенных брюках со змеиным принтом. Девушка также надела свитер цвета слоновой кости и пуховой жилет в тон.

Ранее в феврале британское издание The Sun объяснило причину спроса на «уродливые» тренды из 90-х. По мнению экспертов моды, Ким Кардашьян и ее сестры первыми начали ходить в вещах, популярных в конце прошлого века и вернувшихся в моду в 2018 году. Речь идет о лайкровых шортах-велосипедках, оверсайз джинсовках, рваных джинсах, болоньевых спортивных костюмах, одежде неоновых цветов и со змеиным принтом.

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