Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом

Популярные в 1990-х ugly scrunchies («уродливые резинки для волос») снова стали популярным трендом. Об этом сообщает L’Officiel.

Текстильные резинки появились в Instagram-аккаунтах у множества знаменитостей и модных блогеров. В числе любителей этого аксессуара оказались участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, певица Рита Ора, топ-модели Хейли Болдуин, Белла Хадид, ее сестра Джиджи и другие.

Кроме того, уродливые резинки появились в ассортименте известных масс-маркетовых брендов, таких как Mango, Bershka, H&M, Topshop, а также на сайте онлайн-ретейлера Asos.

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Ранее в сентябре Беллу Хадид сфотографировали в Нью-Йорке с еще одним модным в 1990-х годах аксессуаром для волос. На 21-летней Хадид были короткая юбка с блейзером приглушенного розового оттенка и белый кроп-топ. В волосах модели заметили серебряную заколку-краб из коллекции американского дизайнера Александра Ванга. Именно этот аксессуар пользовался популярностью у девушек в конце прошлого века.

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