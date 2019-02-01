Названа причина спроса на уродливые вещи из 90-х

Семейство Кардашьян популяризировало уродливые тренды из 80-х и 90-х, сообщает The Sun.

Издание обратило внимание, что Ким Кардашьян и ее сестры первыми начали ходить в вещах, популярных в конце прошлого века и вернувшихся в моду в 2018 году. Речь идет о лайкровых шортах-велосипедках, оверсайз джинсовках, рваных джинсах, болоньевых спортивных костюмах и одежде неоновых цветов.

«Они могут продать все что угодно. Они в центре новой фэшн-системы, где люди не следят за модными шоу, а задают собственные тренды. Эти женщины хотят выглядеть определенным образом, а социальные сети предоставляют им такую возможность. А ретейлеры, особенно те, кто вовсю пользуются соцсетями (вроде Boohoo), цепляют эти тренды и делают на них деньги», — отмечает автор книги Fashion and Celebrity Culture («Мода и культура шоу-бизнеса») Памела Черч-Гибсон.

Материалы по теме Развели по понятиям Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу

В результате, благодаря коллаборациям с членами семьи Кардашьян мировые онлайн-ретейлеры значительно увеличили выручку. Например, доход крупного британского интернет-магазина Boohoo в последнем квартале 2018 года вырос на треть и достиг 236 миллионов долларов, Pretty Little Thing — на 95 процентов, а Nasty Gal — на 74.

В октябре 2018 года сестру Ким Кардашьян топ-модель Кендалл Дженнер заметили в «самой спорной обуви 1990-х». В тот день на ее ногах были коричневые сапоги с крокодиловым принтом и квадратным мысом, которые стали трендом в 1990-х годах благодаря американскому дизайнеру Тому Форду.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!