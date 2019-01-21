Бренд решил нажиться на культовых вещах из 90-х

Американский дизайнер и основатель бренда одежды Wonders Дэвидсон Маналото выпустил новую коллекцию осень-зима 2019, сообщает Hypebeast.

Для создания новой линейки Маналото отправился в старый коттедж в Южном Онтарио, Канада, где его окружали старые вещи и предметы из 1990-х. Помимо этого, чтобы погрузиться в атмосферу того времени, дизайнер слушал старую музыку.

«Старые расписанные футболки, спортивная одежда и компакт-диски, взятые за основу для создания коллекции, отсылают нас к поп-культуре 90-х и музыке в стиле гранж», — пишет Hypebeast.

В качестве принтов Маналото использовал ромашки, смайлики, графические надписи и символ мира.

В ноябре британский производитель одежды New Look выпустил коллекцию с принтами из кадров культового американского сериала из 90-х «Друзья». В линейку Friends («Друзья») вошли топы, худи, носки и одежда для сна. На одной из двух представленных черных футболок напечатан фрагмент серии о Дне благодарения с индейкой на голове Моники.

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