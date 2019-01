Юбка из 90-х вновь стала модной

Популярная в 1990-х годах шелковая юбка ниже колен вернулась в моду вслед за платьем-комбинацией. Об этом сообщает The Independent.

Знаменитостей и фешен-блогеров, в том числе супермодель Кендалл Дженнер и актрису Эмму Стоун, не раз замечали в указанных юбках в повседневной жизни.

По словам модных экспертов, в настоящий момент эта вещь стала одним из главных трендов и представлена в коллекциях крупнейших ретейлеров. Однако наиболее востребованной у покупателей оказалась линия шелковых юбок британского бренда Topshop. В конце 2018 года марка выпустила серию юбок, которая была распродана онлайн в течение трех часов.

Стилисты рекомендуют сочетать шелковую юбку с рубашками из этого же материала, а также с объемными свитерами или, напротив, с облегающими водолазками. К такому наряду подойдут кожаные сапоги выше колен или мюли.

Фото: topshop.com 1 /2

В августе 2018 года сообщалось, что платье-комбинация с v-образным вырезом и тонкими бретельками, популярное у знаменитостей в прошлом веке, стало одной из самых любимых вещей у современных моделей. Именно в таких платьях в 1993 году Кейт Мосс пришла на вечеринку Elite Look of the Year, а Гвинет Пэлтроу — на церемонию вручения премии Оскар.

