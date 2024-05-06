В Берлине рассказали о непрекращающемся пожаре на оборонном заводе

Tagesspiegel: оборонный завод Diehl в Берлине горит третьи сутки

Третьи сутки подряд в Берлине продолжает гореть завод дочерней компании Diehl — партнера вооруженных сил Германии. Об этом сообщает агентство Tagesspiegel.

Как рассказали в пожарной службе, ликвидацией возгорания занимается пожарная часть Берлина, на охрану завода выставлены десять человек.

По словам собеседника издания, пожар будет продолжаться, пока в здании не догорят все легковоспламеняющиеся объекты. Водой здание тоже пока не тушат. Представитель пожарной службы уточнил, что в понедельник, 6 мая, специалисты начнут сносить остатки завода.

Оборонный завод в Берлине горит с 3 мая. Внутри находится большое количество опасных химикатов, часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом. На заводе производили системы противовоздушной обороны. Среди прочего компания участвует в производстве поставляемых на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.