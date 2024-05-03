В Берлине начался сильный пожар на оборонном заводе, где производят системы ПВО

В Берлине горит оборонный завод, где производят системы противовоздушной обороны. Внутри находится большое количество опасных химикатов, часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом.

Пожар произошел на предприятии оборонно-промышленной компании Diehl в районе Лихтерфельде. Сначала сгорела техническая комната на первом этаже, там хранились опасные химикаты, которые воспламенялись. Представитель берлинской пожарной службы Адриан Венцель рассказал, что на данный момент четыре этажа здания полностью сгорели, а часть завода уже обрушилась.

Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Существует риск образования синильной кислоты, которая вместе с дымом поднимается в воздух Адриан Венцель представитель берлинской пожарной службы

Отмечается, что проникнуть внутрь пожарные не могут, поэтому возгорание тушат только снаружи. На ликвидацию пожара потребуется как минимум день, сообщили в пожарной службе.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Часть Берлина накрыло ядовитым облаком

Издание Berliner Morgenpost опубликовало карту с возможными районами распространения химикатов — в красной зоне находится вся западная часть немецкой столицы. Местным жителям поступили уведомления на телефон о возможной опасности. Как пишет Bild, в окрестностях завода закрыты супермаркет, мебельный магазин, ученики рядом расположенных школ отправлены домой.

Жителей просят держать окна и двери закрытыми. Из-за ветра дым быстро распространяется. В настоящее время пожарные ездят по улицам, чтобы измерить уровень токсичности.

Пожар на заводе попал на видео

На опубликованных в сети кадрах видно густой черный дым, который поднимается над зданием. По данным Berliner Morgenpost, к тушению привлечены 170 человек. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

На заводе производят поставляемые на Украину ЗРК IRIS-T

Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl. Среди прочего компания участвует в производстве поставляемых на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.

По имеющимся данным, дочерняя компания Diehl Defence является «ведущим системным центром в области противовоздушной обороны» и, по ее собственным данным, также сотрудничает с бундесвером и международными вооруженными силами. Diehl Defence поставляет своим партнерам «высокотехнологичное оборудование для наземной противовоздушной обороны, управляемые ракеты, боеприпасы, учебные и защитные системы». К маю 2023 года Diehl Defence поставила Украине две пусковые установки. В ноябре прошлого года министерство обороны ФРГ также планировало поставить Киеву еще четыре таких огневых единицы.

Глава Diehl Defence обещал Украине еще несколько систем ПВО IRIS-T

Как заявил Гельмут Раух, три системы ПВО уже находятся на Украине и еще больше будет поставлено в этом году. «Следующие — всего через несколько недель», — сказал он.

Между тем глава немецкого МИД Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус призвали страны НАТО приступить к немедленным действиям по укреплению системы ПВО Украины. В обращении глав ведомств к альянсу содержится предложение создать новую коалицию по поставке Украине систем ПВО Patriot, IRIS-T, Skynex, а также зенитных самоходных установок Gepard.