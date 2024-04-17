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16:58, 17 апреля 2024Мир

Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины

Tagesspiegel: ФРГ призвала к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Глава немецкого МИД Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус написали открытое письмо странам-участницам НАТО с призывом приступить к немедленным действиям по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

«Мы все еще можем внести свой вклад. Возможно, он будет даже больше, чем мы могли себе представить», — приводит издание письмо с призывом министров.

В обращении глав ведомств к НАТО содержится предложение создать новую коалицию по поставке Украине систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex, а также зенитных самоходных установок Gepard.

«Настало время немедленных действий», — подчеркнули Бербок и Писториус.

Ранее министр финансов Чехии Збинек Станюра говорил, что ряд стран решили анонимно присоединиться к инициативе Праги по закупке снарядов для Украины.

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      Глеб Бажуткин
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