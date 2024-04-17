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11:35, 17 апреля 2024Мир

Страны решили анонимно закупить снаряды для Украины

ČT24: ряд стран пожелал анонимно присоединиться к закупке снарядов для Украины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Ряд стран решил анонимно присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Об этом в эфире телеканала ČT24 сообщил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

По словам главы Минфина, к инициативе присоединились 20 стран, некоторые из которых пожелали оставить это в секрете. Станюра подчеркнул, что сама Чехия потратит более 500 миллионов, но менее 1 миллиарда крон (42 миллиона долларов) на покупку боеприпасов.

«Эта сумма соответствует размеру Чешской Республики и состоянию чешской экономики», — сказал министр.

Ранее Чехия призвала оказать помощь Украине, аналогичную Израилю после нанесения Ираном удара беспилотниками и ракетами с 13 по 14 апреля.

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      Виктория Кондратьева
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