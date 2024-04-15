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19:20, 15 апреля 2024Мир

В Чехии призвали оказать Украине аналогичную Израилю помощь

Euroactiv: политики Чехии призвали оказать Украине аналогичную Израилю помощь
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Политики Чехии призвали оказать помощь Украине, аналогичную Израилю после нанесения Ираном удара беспилотниками и ракетами с 13 по 14 апреля. Об этом сообщает портал Euroactiv.

«Ночная атака аятоллы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защитить воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией», — приводит издание слова министра по делам Европы Мартина Дворжака.

Заявление было поддержано другими политиками. В частности, премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал страны Запада, прежде всего США, одобрить проект в Конгрессе США.

Ранее стало известно, что более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана.

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      Максим Габриелян
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