В Чехии призвали оказать Украине аналогичную Израилю помощь

Euroactiv: политики Чехии призвали оказать Украине аналогичную Израилю помощь

Политики Чехии призвали оказать помощь Украине, аналогичную Израилю после нанесения Ираном удара беспилотниками и ракетами с 13 по 14 апреля. Об этом сообщает портал Euroactiv.

«Ночная атака аятоллы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защитить воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией», — приводит издание слова министра по делам Европы Мартина Дворжака.

Заявление было поддержано другими политиками. В частности, премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал страны Запада, прежде всего США, одобрить проект в Конгрессе США.

Ранее стало известно, что более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана.