Более 150 чехов получили разрешение властей воевать за Украину

CT24: более 150 граждан Чехии воюют в составе ВСУ с разрешения властей страны

Более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана. Об этом сообщает чешский телеканал CT24.

Как рассказали журналисты, первые чехи прибыли на Украину для участия в боях за ВСУ уже в марте 2022 года. Также отмечается, что в будущем число чешских наемников может только увеличиться: аппарат президента Чехии планирует упростить получение согласования совместно с правительством.

В составе ВСУ граждане Чехии занимают должности операторов БПЛА, медиков и разведчиков. «Было бы здорово, если бы на Украину могли приехать профессиональные военные», — заявил один из бойцов в беседе с телеканалом.

Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск признал разрешение на вербовку в ВСУ посольством Украины в стране. По его словам, это не противоречит международному праву.