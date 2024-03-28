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11:39, 28 марта 2024Мир

МИД Швеции признал разрешение на вербовку в ВСУ посольством Украины

МИД Швеции: посольство Украины может вербовать шведов в ВСУ

Фото: Jessica Gow / Globallookpress.com

Посольство Украины может вербовать шведов в Вооруженные силы Украины (ВСУ), так как это не противоречит международному праву. Об этом заявил, пресс-секретарь МИД королевства Тумас Ванеск, передает РИА Новости.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — отметил дипломат.

Дополнительно сообщается, что на сайте посольства Украины в Швеции содержится раздел о наборе в «Интернациональный легион». Однако в разделе отсутствует конкретная информация о критериях отбора и приема иностранцев.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали предполагаемого командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным Хрульф. Комбатанту было 36 лет и он происходил родом из франкоязычной канадской провинции Квебек, на что отсылает название воинского подразделения.

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      Максим Габриелян
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