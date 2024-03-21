ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады» с позывным Хрульф

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали предполагаемого командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News.

«Сотрудники консульства связываются с властями для получения дополнительной информации и предоставления консульской помощи семье», — приводит телеканал слова пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина.

О командире известно, что ему 36 лет и он родом из франкоязычной провинции Канады Квебека. Он был ликвидирован ударом российского дрона по подразделению, в которое также входили комбатанты из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Польши, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали командира украинского спецназа Андрея Кудабекова. Он осуществлял командование батальоном особого назначения «Чернигов».